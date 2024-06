Nem akart hinni a szemének az eleki Sáros Rózsa, amikor az ő számát húzták ki a békéscsabai reptéren az I. Országos Kamionos Találkozó és Fesztiválon, és megnyerte a kamiont (pótkocsi nélkül). Sokaknak fájt a foga a járműre, volt, aki 300 tombolát is vásárolt, pedig nem volt olcsó, hiszen kétezer forintba került. Ugyanakkor ott volt fődíjként a Scania, és mindenki ezt szerette volna megnyerni. Csak egynek sikerülhetett, mégpedig egy tombola birtokosaként.

A nyereménykamiont hétfőn vehette át anyja és lánya Fotó: Szilágyi Viktor

Megbeszélték, miként juttatják el a kamiont Elekre

– Rajongója vagyok a kamionoknak, édesapám IFA-t vezetett, persze, a márkásabb járgányokat jobban megcsodáltam – ecsetelte a szerencsés nyertes, aki hétfőn jött vissza a reptérre, hogy a szervezőkkel megbeszélje, miként is jut el a kamion Elekre. Az asszonynak ugyanis nincs szándékában eladni a 7,5 tonnás kamiont, az udvarban lesz a helye. Már a családtagok – főleg a gyerekek – is kíváncsiak a járgányra.

Ez volt a lehető legnagyobb születésnapi ajándék

Rózsa asszony lánya, Krisztina is elkísérte a kamionhoz kedden édesanyját. Elmondta, előtte tartották anyja születésnapját, ez volt a lehető legnagyobb ajándék. Krisztina is részt vett tombolával a sorsoláson, és játékból még fogadtak is, hogy melyikük nyer. Persze, amikor meglátták, hogy az anyuka számát húzták ki, nem tudták, hogy boldogságukban nevessenek vagy sírjanak.

Szarka Dániel, a kamionos találkozó főszervező és Hlásznyik Péter társzervező – akit sokan DJ Hlásznyikként ismernek – elmondta, a kamiont egy partnerük ajánlotta fel. A két szervező odakísérte anyát és lányát a járgányhoz, beleülhettek, és mindkettőjükben megfogalmazódott, hogy megszerzik a vezetéséhez szükséges jogosítványt.