Az Almáskamarásra érkezőket az út menti póznákon a nemzeti színű zászlók emlékeztették: a község életében jeles nap a péntek. Duplán ünnep. A településalapítás 180., míg a német nemzetiségi önkormányzat fennállásának a 30. évfordulójára emlékeztek sokszínű programjukkal.

Emléktáblát állítottak a község központjában

Fotó: Bencsik Ádám

Mazsorettek felvonulása, majd az eleki delegáció érkezése után a polgármester, Mazán Attila köszöntötte a vendégeket, a helyi lakosságot, akik a jubileumi évforduló megünneplésére a település központi parkjában gyülekeztek.

– Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Elek városának delegációját, akikkel reményeim szerint augusztustól testvértelepülésként folytathatjuk a kapcsolatot – fogalmazott.

– Mi itt, Almáskamaráson élők legyünk büszkék arra, hogy mindannyian tiszteletben tartjuk történelmi múltunkat, együtt éljük meg hagyományainkat és kéz a kézben építjük a jövőt gyermekeinknek. A mi kis lélekszámú településünkről elismerően beszélnek Békés vármegyében, ez mindannyiunknak dicsőség – tette hozzá. Arra utalva pedig, hogy az Elekről érkezettektől átvette a falujogart, elmondta, ez jelképezi Almáskamarás alapításának a múltbéli emlékeit.

Elekről érkeztek az első kertészek

– Településünk alapításának pontos dátuma 1844. január 18. A bécsi udvar rendeletekkel kertész telepítményeket hozott létre, mert komoly bevételeket jelentett számára az akkori dohánytermesztés. Ilyen kertész község lett Almáskamarás is. Elekről mintegy 80 német család került Almáskamarásra. Dolgos, szorgalmas, katolikus emberek voltak. 1900-ban már majd 2000 lakosa volt Almásnak, ami a történelem sötét korszakait is átélte és talpon maradt. Köszönhető ez az emberek szorgalmának, kitartásának, élni akarásának. Ez a szellemi örökség kell, hogy továbbra is erőt adjon mindannyiunknak.

Elek városának a delegációja Kecskés Andrea alpolgármester vezetésével érkezett az ünneplőkhöz. Az alpolgármester tolmácsolta Szelezsán György polgármester szavait és örömét fejezte ki az összetartó közösség láttán.

– Öröm ellátogatni oda, ahol az emberek szívében és lelkében ott él a hagyományok, a közösségi szellem és az egymás iránti tisztelet. Almáskamarás települése példaértékű. Az ilyen ünnepi események nemcsak a múlt megbecsüléséről szólnak, hanem egyúttal a jövőbe vetett hitünkről is tanúskodnak. Összegyűlve itt, együtt tekintünk vissza az elmúlt időszak eredményeire, és közösen nézünk szembe a jövő kihívásaival. Kívánom, hogy ez a nap ne csak az emlékezésről, hanem az összefogás és az együttműködés erősítéséről is szóljon. Remélem, hogy kapcsolataink továbbra is erősödnek és gyümölcsözőek lesznek – mondta köszöntőjében az alpolgármester.