Amíg a gyerekek egyik csoportja a Vízmű kémiatermében vizsgálta a szennyvízben élő mikroorganizmusokat, a másik pedig különleges fosszíliákat vett szemügyre az iskola MOL-termében, addig Mészárosné Szabó Anna, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályának vezetője elmondta, már sokadik éve szerveznek nyári táborokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával.

A Vízmű fosszíliái között még mamutfog is akad

Fotó: Bencsik Ádám

– Olyan felső tagozatos gyerekeknek mutatjuk meg játékos keretek között a kínálatot, akik még a továbbtanulásukat érintő, nagy döntés előtt állnak. Délelőttönként többféle interaktív foglalkozáson vesznek részt, délután pedig gyermekmentorok foglalkoznak velük, akik saját szemüvegükön keresztül mesélnek nekik az általuk választott középiskoláról, annak hangulatáról, tanárairól, képzéséről – sorolta. Hozzátette, nemcsak iskolai tanműhelyekbe, hanem cégekhez is elviszik a gyerekeket, illetve minden héten van valamilyen társadalmi felelősségvállalásuk; most épp egy békéscsabai bölcsődének szerveznek gyűjtést.

A keddi nap házigazdája, Schnider György igazgató kiemelte, kilenc helyszínen mutatják be a lehetőségek tárházát, például a Vízmű magasépítő, mélyépítő, útépítő technikusképzését. A gyerekek megismerhetnek egy tervezői programot, sőt, a közút gépeit is kipróbálhatják.

– Bepillanthatnak a fluidumkitermelők életébe is, iskolánk MOL-termében kísérletezhetnek, kőzetekkel, ásványokkal, fosszíliákkal ismerkedhetnek. Az Alföldvíz és a Kövizig segítségével a vízügyi munkát is bemutatjuk, vízügyi méréseket végezhetnek, sőt, közelebbről szemügyre vehetik a földmérő műszereket, a drónokat, a lézerszkennereket is – sorolta. Leel-Őssy Gábor vízgazdálkodást oktató tanár hangsúlyozta, mind a vízgazdálkodás, mind a környezetvédelem olyan hangsúlyos kihívásokat tartogat, amire elkerülhetetlen, hogy a jövő kiművelt emberfői, szakemberei, mérnökei adekvát válaszokat tudjanak adni.

A gyerekek a földmérést is kipróbálhatták

Fotó: Bencsik Ádám

– A szakág termében egy háromdimenziós homokozót és egy áramlásmérőt is ki lehet próbálni. A mai gyerekek már tudatosabbak, jobban körüljárnak mindent, mi pedig szívesen segítünk, hogy könnyebben bele tudják helyezni magukat a jövőbe, hogy játszva kerülhessenek közelebb a megélhetésüket, boldogságukat, kiteljesedett életüket jelentő hivatáshoz – tette hozzá.