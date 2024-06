Korszerűsítés a Jókai színházban

– Amikor megnyitották a teátrumot, 600 férőhelyes volt. A földszinten is voltak nézői páholyok, sőt, tűzoltó- és orvospáholy is helyet kapott itt. Az épületet 1912 őszén Spiegel Frigyes és Englerth Károly építészek tervei szerint, Wagner József vezetésével átalakították; az új terem 630 férőhelyesre bővült, ruhatárakat, büfét és nemdohányzó részt alakítottak ki benne. Kibővítették a színpadot, zsinórpadlást, süllyesztőt szereltek be. Korszerűsítették a világítás, bevezették a központi gázfűtést. Az utolsó nagy renoválás 1994-ben fejeződött be, a színházterem jelenleg 420 fő befogadására képes. Baj esetén az oldalajtókon át két perc alatt el lehet hagyni a nézőteret. Zártak a széksorok, hogy még kisebb legyen a balesetveszély – árult el további részleteket a szakember. A névadó Jókai-szobornál kiemelte, az alkotás sokat vándorolt az épületben, most a földszinten áll, ahol korábban a lépcsőház volt. A mögötte lévő egykori szárazkapun jöttek be az illusztris nézők, akik a lovaskocsit az udvarban tették le.

Bojczán István előadásából az is kiderült, hogy a színházheterem jelenleg a színházterem jelenleg 420 fő befogadására képes. Fotó: Bencsik Ádám

„Titkos” átjárók

A márványlépcsőkön felfelé igyekezve Bojczán István megjegyezte, az országban a békéscsabai az egyetlen színház, amelynek saját folyóirata van; a félemeleten működik a Bárka szerkesztősége.