A Kaáli motormúzeum, az Orosházi Városi Képtár, a Nagy Gyula Területi Múzeum is csalogatta sokszínű programkínálattal a helyieket. A képtárban A természet ébredése címmel nyílt kiállítást nézték meg szombaton este.

Akadályverseny: a csapatok összeeszkábáltak egy járgányt is. A szerző felvétele

Néhány utcával odébb, a múzeumban a húrok közé csaptak a Violínák. A nem is olyan régen alakult kamaraegyüttes a januári bemutatkozó koncertje óta sok új darabot tanult és újra kiállt a közönség elé. Ezúttal is nagy sikert arattak. Kinn útjukra indultak az akadályversenyre nevezett csapatok. Többekkel is találkoztunk. A Sasszemek, vagy a Csajok és Áron összehangolt gárdák voltak, izgatottan vágtak neki este az állomáshelyek megpróbáltatásainak.

A kreatív gyerekekkel lámpásokat készítettek a múzeumok éjszakáján. A szerző felvétele

A múltkutatás modern módszereivel, a fémkeresőzéssel játékosan ismerkedhettek a gyerekek. A kézműves csapat asszonyainak segítségével a kreativitásra fogékony gyerekek készítettek lámpást gombelemes mécsessel, tüzet és titkos üzenetet rejtő kémcsövet szívecske festéssel, parafadugóval lezárva, piros selyemszalaggal. Örök emlék lehet valamennyi igényes munkadarab.

A múzeum méltó emléket állított a kis Krausznak, vagyis Krausz Imre fotográfusnak.

A Kon-Tiki koncert elkezdődhetett, két számot megtapsolt a közönség, majd az eső érkezésével egyre többen távoztak a rendezvényről. A nevezett 13 csapat mindegyike beért még a vihar előtt az akadályversenyről. Úgy nyilatkoztak: jól érezték magukat! Amelyik csapat nem várta meg az eredményhirdetést, ők kedden, a múzeumban átvehetik az emléklapot.

Leendő kincsvadászok – játékos fémkeresők. A szerző felvétele