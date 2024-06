A díjátadót Ikerváron rendezték, a Humanitárius Települések XII. Országos Találkozóján. Az ünnepségen újabb városok és községek képviselői vehették át a Magyar Vöröskereszt 2007-ben alapított Humanitárius Település címét, mely a Magyar Vöröskereszt eszmeiségét, alapelveit tiszteletben tartó, céljai megvalósításában aktívan részvevő közösségek elismerése. A cím elnyerése első alkalommal emléklap átadásával járt. A cím megtartása (második alkalom) emléktábla avatással kerül elismerésre. A harmadik évben nyertes pályázat esetén az elnyert cím feljogosítja a települést a határán található üdvözlő tábláin elhelyezze a „Humanitárius település” jelzést. A harmadik fokozatot elért településeknek ötévente szükséges címüket – újabb pályázat benyújtásával – megerősíteni. Ezt tették Békés vármegyéből a szénásiak. Az oklevelet Nyemcsok János polgármester vette át.

Nyemcsok János a helyi vöröskeresztes alapszervezet elnöke, Nagy Attiláné a titkár. Fotó: Tüskés Tibor

A Humanitárius Település címet miután sikeresen megvédte Nagyszénás, a helyi alapszervezet titkára, Nagy Attiláné elmondta, évente négyszer szerveznek véradást a nagyközségben, ahogy ezekre az alkalmakra, úgy más programjaikra is az önkormányzat térítésmentesen bocsátja az alapszervezet rendelkezésére például a helyi kulturális központ termét. De kapnak segítséget adományok szállításakor is.

– A véradás kiemelt szerepet tölt be a község és alapszervezetünk életében. A véradók a Nagyszénási Parkfürdőbe szóló fürdőjegyet kaptak, de a megvendégelésükről is gondoskodunk. Olyankor az ifjúsági tagozatunk általános iskolás diákjai segítenek a kiszolgálásban. Az elmúlt évben irányított véradást 1 alkalommal szerveztünk a beteg (szénási) műtétjéhez, a műtét jól sikerült. Vannak nyári táboraink, idén is pályáztunk, várjuk az eredményt. A táboroztatásban részt vevői fiatalok valójában az utánpótlás nevelését is szolgálják, a Vöröskereszt eszmeiségének a népszerűsítése mellett. Sok hasznos ismerettel gyarapodnak a fiatalok, az elsősegélynyújtástól a csecsemőápoláson keresztül a mindennapokban hasznos gyakorlati ismeretekig.

Nagyszénás önkormányzata a civil szervezeteknek kiírt pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően a véradók napja alkalmából méltó módon megünneplik, kitüntetik a magas véradószámot elért önkéntes véradókat is – sorolta a titkár, majd hozzátette, minden év decemberében pedig megrendezik a véradók bálját Szénáson.