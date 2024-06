A legnagyobb forróság jelenleg a délkeleti országrészben tapasztalható. Ehhez képest a Bakonyban és a hegyekben mért 30 fok körüli mérések szinte hűsítőnek mondhatók – olvastuk a beszámolókban.

A bőrünkön is érezzük, ha kimerészkedünk a szabadba, hogy perzsel a Nap. Orosházán a Városüzemeltetési Zrt. már két helyszínre (főtér és az Árpád-kert) kihelyezett párakapukat. Az elmúlt években a piacon és Gyopároson, a parkfürdőben is megszokott látvány és hűsítő élmény volt. Információnk szerint ezeken a helyeken is felállítják a kánikulai napokban, hogy hűsítsen a vízpára bennünket.