Hangsúlyozta: a holokauszt okozta hiány ma is érezhető. Mint fogalmazott, tanulni kell a történelemből, fel kell ismerni, hogy milyen lépések vezettek a tragédiáig. Különösen fontos ez ma, amikor ismét megjelent a zsidóellenesség, amikor erősödik az antiszemitizmus, amikor példátlan támadás érte Izraelt és a zsidó népet. Úgy véli, most kell erőt mutatni, hogy tényleg nem fordulhat elő még egyszer az, amit békéscsabai mártírok élete árán is megtanultak.

Mártír-istentiszteletet is tartottak a zsinagógában

A vasárnap a Széchenyi-ligeti zsinagógában tartott megemlékezés keretében mártír-istentiszteletet tartott Markovics Zsolt főrabbi – aki szerint a holokauszt mindannyiunk tragédiája és története, és megosztotta a jelenlévőkkel saját történetét is –, valamint közreműködött Handó István énekművész és klarinéton Murvai Benedek.