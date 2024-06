Hodálik Pál úgy vélekedett, mindenki a saját programjára helyezte a hangsúlyt, hogy azt mutassa be a szarvasiaknak, és nem volt közben sárdobálás, vagy egymás kikezdése. Mindez büszkeséggel tölti el, ahogy az eredmény is, miszerint elnyerte a lakosság bizalmát.

Hodálik Pál polgármesterként még többet szeretne találkozni és konzultálni a szarvasiakkal. Fotó: Hodálik Pál Facebook-oldala

3072 voksot kapott

Elárulta: a kampány elején azzal számolt, hogy 3000-3100 szavazat szükséges ahhoz, hogy valaki Szarvason elnyerje a polgármesteri tisztséget. Ő maga végül 3072 voksot kapott, ez legalább 500-al több, mint amivel Babák Mihály nyerte a 2019-es választást. Hodálik Pál hozzátette, hogy az említett számok a magasabb részvételnek is köszönhetők, illetve volt egy komolyabb ellenfele. Ez utóbbi véleménye szerint azért jó, mert mindkettejüknek olyan programja volt, ami tetszett valamilyen formában a szarvasiaknak.

Hodálik Pál hangsúlyozta, ő egy csapattal indult a Fidesz-KDNP színeiben, és minden szarvasi körzetben indítottak jelöltet. Végül nyolc körzetből hatot nyertek meg, illetve plusz hellyel rendelkeznek a kompenzációs listán, így a 12 fős testületből nyolcat a csapatuk tagjai tesznek majd ki. Ezen számok megfelelnek a jelenlegi testület arányainak.

Rengeteg pozitív emberrel találkozott

A leendő polgármester visszatérve a kampányra úgy fogalmazott, hogy rengeteg pozitív emberrel találkozott az utóbbi hetekben, akik erősítették az elképzeléseiket, támogatták őket ötleteikkel, és mondhatni új barátságok is kötődtek június 9-re. Kiemelte: mindez annak az összesen 46 lakossági fórumnak is köszönhető, amit a szarvasi körzetekben tartottak, és amik által valóban eljutottak az emberekhez. Itt megjegyezte: polgármester-jelölt társainak is voltak olyan programelemeik, amit a lakosság visszajelzései szerint elnyerték tetszésüket, így azokból szívesen valósít majd meg néhányat.

Hodálik Pál októberben veszi át a munkát

Hodálik Pál a jövőről és az őszi kezdésről elmondta, jó dolognak tartja, hogy van előttük egy négy hónapos átmenet, és mire októberben átveszi Babák Mihály helyét, addigra kellően fel tud készülni. Ugyanakkor könnyebbség is számára az, hogy a jelenleg még hivatalban lévő polgármesterrel nem csupán egy pártban vannak, hanem együtt is dolgoznak lényegében 1998 óta, ráadásul egy időben alpolgármester is volt mellette. Így ismeri a munkáját, az eredményeit, és folytatni is tudja azon elképzeléseit, amikkel maga is egyetért, illetve könnyebben tud építkezni a munkájára. Amit biztosan folytatni szeretne, az a lakossággal való találkozások és a szarvasiak megkérdezése legalább a kiemelt fejlesztésekkel, témákkal kapcsolatban.