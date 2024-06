A főszervező, Mohácsi Tamás elmondta, hogy immár hetedik alkalommal hirdették meg a programot, amely nemzetközivé is vált, hiszen érkeztek kiállítók Romániából és Szerbiából, valamint az anyaország határain belül is mindenfelől, például a Dunántúl nagyvárosaiból, Budapestről, Debrecenből. Kicsik és nagyok egyaránt megjelentek a rendezvényen, hiszen ugyanúgy kínált érdekességeket a kíváncsi gyermekeknek, mint az elektronikát szenvedélynek tekintő felnőtteknek.

Összejöttek ismét a hobbielektronika szerelmesei a Vasutas művelődési házban szombaton. Fotó: Licska Balázs

Rengeteg hobbi jelent meg egy helyen, amelyeket összeköt az elektronika

Úgy véli, országosan is egyedülálló, hogy az esemény mennyi hobbit tud bemutatni egy időben, egy helyen. Hiszen voltak vasútmodellezők, a hangtechnika szerelmesei, rádióamatőrök, de hoztak a kiállítók különleges órákat, rádiókat, katonai szerkezeteket, számítógépeket is. A régiségek mellett a legmodernebb robotok szintén megjelentek, többek között a Békés Megyei Könyvtárnak köszönhetően, illetve bemutatkozott az a program, amely nemrég egy tévéműsorban is szerepelt, és célul tűzte ki, hogy a 12-18 éves korosztály játékosan sajátíthassa el a programozás alapjait.

Mohácsi Tamás főszervező – aki egyébként egy pár éve saját maga által épített, nemrég pedig továbbfejlesztett erősítőt hozott – szerint a mostani esemény jelmondata lehetne az, hogy a rendezvényen találkozik minden, ami elektronika, valamint a múlt, a jelen és a jövő. A program amellett, hogy lehetőséget adott a találkozásokra, arra is, hogy különböző ötleteket lessenek el egymástól az elektronika iránt érdeklődők, továbbá arra is, hogy beszerezhessenek, esetleg elcserélhessenek egy-egy kütyüt.

Katonai segélykérő rádiókat is hozott

A Székesfehérvár környékéről, Moháról érkezett Veress Gyula számos izgalmas eszközt mutatott az asztalánál, a meteorológiai jeladótól a katonai segélykérő rádión keresztül a tengerészeti adóvevőig. Beszélt az egyik rövidhullámú adóvevőről, amelyet a szovjetek gyártottak a 60-as, 70-es években, ennek működéséhez kell egy akkumulátor is, Németországban, egy vásáron figyelt fel rá. Szólt a hasonlónak mondható, ugyanakkor dán, ultrarövidhullámon működő adóvevőről, amely szintén működőképes, arra Dániában talált rá egy börzén.