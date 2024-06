Vésztőn tavaly 119 bűncselekményt regisztráltak, 17-tel többet, mint két éve. A közterületen elkövetett esetek száma egy év leforgása alatt, 2022-ről 2023-ra 14-ről 23-ra emelkedett. Czeglédi Lajos rendőr alezredes, a Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetője elmondta: a növekedés annak is betudható, hogy olyan zsarolást is Vésztőhöz kötöttek, amely igazából Budapesten valósult meg, csak a tettes pont akkor a városban lakott. Hozzátette: emelkedik az online csalások száma is, ezért azt kérte, hogy legyen minden e-mail, hívás, Messenger-üzenet vagy SMS gyanús, amely a megszokottól eltérő. A gazdasági folyamatok hatása abban érezhető, hogy nőtt a lopások száma.

A Szeghalmi Rendőrkapitányság illetékességi területén alig változott a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma, tavaly két halálos volt. Vésztőn az előző évben, ahogy az azt megelőzőben is 7 személysérüléses esetnél intézkedtek. A balesetek főleg az elsőbbségadási szabályok megszegésére, a sebességtúllépésre, a kanyarodási szabályok figyelmen kívül hagyására vezethetők vissza.

Czeglédi Lajos rendőr alezredes kiemelte a polgárőrséget, amely az elvárható módon működik Vésztőn, hozzátette, minden olyan segítség, amelyet önként és térítésmentesen nyújtanak, jól jön. Karakas Anikó polgármester is azt hangsúlyozta, hogy működik és erősödik a polgárőrség Vésztőn, amely 27 aktív és 30 pártoló taggal működik, tavaly 2203 szolgálati órát teljesítettek.

Lázár Attila önkormányzati képviselő kérdésére a Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetője elmondta: a lábbal hajtható rollereket használók gyalogosnak számítanak. Több jogszabály alapján pedig segédmotoros kerékpárosnak tekintik azokat, akik valamilyen motorral felszerelt rollerrel közlekednek, és ha baleset adódik, akkor nézik, hogy volt-e a rolleresen bukósisak, van-e jogosítványa, van-e biztosítás a kétkerekűn. A KRESZ módosításán most dolgoznak a jogalkotók.

Négy zebra épül a városban, illetve a Kóti úti csomópontban is várható fejlesztés – mondta dr. Mike László alpolgármester, kitérve arra, hogy a közlekedés biztonsága javulni fog a jövőben Vésztőn. Hozzátette, hogy kezdeményezi az önkormányzat, hogy a Békési úton – amely mellett, azzal párhuzamosan fut kerékpárút – a mostani 50-esek helyett 70-es sebességkorlátozó táblákat tegyenek ki, hiszen így komfortosabbá válhat a közlekedés.