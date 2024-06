A nemzeti park beszámolójából kiderült, hogy a szikes mocsarakban és tavakon többféle partimadár-faj költ. A sekély vizekben, illetve ezek partján gyűjtögetik rovarokból, apró puhatestűekből álló táplálékukat. A Körös-Maros Nemzeti Park területén megtalálható partimadarak egyik legjellegzetesebb képviselője pedig a gólyatöcs, amelyet a népnyelv széki gólyának is nevez. Az elnevezés nem véletlen, ugyanis ez a törékeny testfelépítésű, karcsú madár ránézésre olyan, mint egy miniatűr gólya. Teste karcsú és fehér, szárnyai feketék, csőre hosszú és vékony, lábai élénkpirosak és a testméretéhez viszonyítva szinte abszurd módon hosszúak. Ezek a hosszú lábak segítik abban, hogy a mélyebb vizekben is képes legyen gázolni. Így ott is tud táplálkozni, ahová más partimadár-fajok már nem tudnak bemenni.

A Körös-Maros Nemzeti Park partimadarai közül a gólyatöcs a legjellegzetesebb

Fotó: Balla Tihamér

Idén a Csanádi pusztákon szerencsés módon úgy alakultak a vízviszonyok, hogy több pár gólyatöcs is költésbe tudott kezdeni a Nagy-Zsombékban, illetve a Csikóspusztai-tó partján is. Fiókáik május közepén kelnek ki a tojásból, s ilyenkor jól megfigyelhetjük a szülőmadarak jellegzetes viselkedését, amellyel a még röpképtelen fiókáikat védelmezik a ragadozók, vagy éppen az ember ellen.

Mivel törékeny madarakról van szó, ezért képtelenek lennének harcba szállni egy közeledő rókával, vagy sakállal. Éppen ezért inkább ravasz taktikát alkalmaznak: betegnek, sérültnek tettetik magukat, hogy a ragadozók figyelmét saját magukra irányítsák. Szárnyaszegetten, bukdácsolva, rövid távokat repülve, vészkiáltásokat hallatva menekülnek a ragadozó elől, amely természetesen utána ered, azt gondolván, hogy könnyen megszerezheti a prédát. Közben a fiókák a vészkiáltásokra reagálva mozdulatlanul lapulnak a fűben, bízva abban, hogy rejtőszínük jól álcázza őket. Amikor pedig a madár úgy érzi, hogy már kellő távolságra elcsalta a fészektől a ragadozót, akkor hirtelen fölrepül és gyorsan elszáll, a ragadozó pedig hoppon marad. A színészkedő madár később, amikor már biztonságosnak érzi a helyzetet, visszatér a fiókáihoz.