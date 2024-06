A most véget ért tanévet dr. Árpási Zoltán dékán foglalta össze. Fotó: Dinya Magdolna

Elkezdődött az épület felújítása

Az előző tanévet dr. Árpási Zoltán, a gazdasági kar dékánja foglalta össze beszédében. Úgy véli, pezsgő tanévet tudhat maga mögött a kar, amely vendégül látott nagyköveteket, miniszteri biztost, olimpikon sportolót, amely szakmai konferenciáknak, tudományos tanácskozásoknak adott otthont. Voltak szakkollégiumi rendezvények is, valamint az egyetemi klub is megnyílt. Közben elkezdődött a kar épületének felújítása, amely folytatódik.

A labdarúgó-Európa-bajnokság apropóján több futballos hasonlattal is élt. Emlékeztetett, hogy azok, akik most végeztek, a koronavírus-járvány idején kezdték meg tanulmányaikat, az online után jöttek csak a személyes találkozások. Azok, akik diplomát szereztek, immár bizonyították, hogy kitartóak, hogy elszántak. A diploma ajtókat nyit, azonban továbbra is szükség van a kemény munkára a célok elérése érdekében, az út tele van kanyarokkal, kereszteződésekkel. Úgy véli, a gazdasági karon végzettek nemcsak egy diplomát, hanem egy iránytűt is kaptak.