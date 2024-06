Megérkeztek a testvértelepülések delegációi, hazalátogatott a falunapra a híres díszpolgár, Hidvégi Béla világvadász; egy egész termet megtöltött látnivalóival az autóbuszvezető Horváth István; a játszótéren nem volt egy szabad játszóelem; az árusok kínálták portékáikat, voltak finom falatok és hűtött frissítők; a színpadon egymást váltották a fellépők; a szénásiak apraja, nagyja ellátogatott a programokra.

Mennyi retró kincs – íme Horváth István buszvezető szenvedélyes gyűjtő gyűjteménye, amit bemutattak a falunapon. A szerző felvétele

Ilyen egy falunap...

Mi a kulturális központ kisebbik termébe néztünk be még reggel. Elidőztünk: lenyűgöző mennyiségben sorakoztak a régiségek. Retró hangulat töltötte be a teret. A minden is látható volt: a zománcos kantától, a festett üveg halacska és a váza, a régi gyermekjátékok, babakocsik, társasjátékok, használati tárgyak a paraszti gazdaságokból és a gazdaasszonyok konyhai eszközei, pénzérmék, a katonai és úttörő öltözékek, hangszerek, a faragott citerától a tangóharmonikáig...

Dobróka Lucának a retró babakocsi tetszett. A szerző felvétele

– Horgásztam, de annyira csíptek a szúnyogok, nem volt a vízparton sikerélményem, ezért úgy döntöttem, más hobbit keresek. A világhálón kezdtem böngészni és ez lett belőle – mutatott Horváth István kincsvadász az elmúlt éveinek a végeredményére. A gyűjtő elárulta, minden tárgy egy sztori. A legekre rákérdezve azt is elárulta, római pénzérméi, az 1848-as szablya is a legrégibb darabok közé tartozik. Beszélgetésünk közben sok kíváncsi látogató érkezett, nézelődött: Dobróka Luca, a 15 hónapos kislány egy, a 70-es évek babaszobáiban használatos babakocsit kezdett tologatni. Mások nosztalgiázva ismerték fel az általuk is használt hajdani eszközeiket.

Kötetlenül sztorizott a világvadász

S ha már nosztalgia: a nagyterem azokkal telt meg, akik tisztelői, ismerősei, vagy ismeretlenül is kíváncsi követői a szénási születésű Hidvégi Bélának. A 88 éves világvadász tartott előadást, kötetlen hangvételű sztorijaival, fiatalos lendületével lenyűgözte közönségét, majd a 2018-ban megnyitott állandó kiállításának is kalauza volt.

Hidvégi Béla sok kíváncsi szénásival találkozott, tartott előadást, tárlatvezetést. A szerző felvétele

Köszöntötte őt Nyemcsok János polgármester, felelevenítve a szülőhely, a Hidvégi tanya jelentőségét, a családi kötődést, a nagyközség kincsét, az állandó kiállítást.