Egy jaminai cukrászdában mindig nagy a sor, a hőségben fagylaltra vágyók hamar elcsábulnak a sok szín és textúra láttán. Egyszerre 12 féle íz közül lehet választani, de 2-3 naponta cserélődik a kínálat. Az eladó elmondta, náluk a legtöbb még mindig a klasszikusokból (csoki, citrom, vanília) fogy, egy gömböt 450 forintért adnak.

A Penza óvoda Micimackó csoportosai is szívesen fogyasztották a fagylaltot a hőségben. Fotó: Nagy Szilvia

Negyvenöt féle fagyit lehet kapni Békéscsaba szívében, az egyik cukrászdában. Tavaly még háromféle árat lőttek be; más összeget kértek a mentes, a prémium és a könnyebben előállítható, klasszikus édességért. Idén egységesen 550 forintért kínálják a hűs finomságot.

– Két éve nyert versenyt a chillis-szedres-csokis Bíborka, ami azóta is nagyon keresett, de a modern, újhullámos fagyik közül felkapott még a málnás-, az epres sajttorta és a túrórudi is. Persze van, aki a csokit, puncsot, citromot keresi. A gyümölcsös fagylaltjaink gyümölcsvelő alapúak, nem teszünk hozzájuk ízfokozót. A vevőink hűségesek. Sokan keresik a glutén-, laktóz-és cukormentes hűsítőket is – árulta el Bodóczi István. Az ügyvezető-tulajdonos hozzáfűzte, a szezon egészen októberig eltart.

Maga főzi a finomságokat

A főtéri manufaktúrában 22 féle fagylalt sorakozott a hűtőpultban, a tulajdonos, Balogh Tamás hangsúlyozta, maga főzi a finomságokat.

– Mindegyik prémium minőségű, válogatott alapanyagból készül. Nagy favorit a levendula, az ibolya, a tökmag és a pisztácia, de természetesen van, akinek berögzült a puncs, csokoládé, vanília. Nálunk a csokifagyi is 67 százalékos madagaszkári étcsokiból készül, tehát a klasszikus is különleges. Négyféle tölcsért kínálunk, van sima, mézes, színezett fekete és gluténmentes is, amit külön tárolok. A vásárlók nagyon szeretik a Lieb nevű különlegességünket, ami a Munkácsy-versenytortánk mintájára készül, ugyanígy közkedvelt a 2016-os győztes torta fagylaltverziója, a Passion is – sorolta a tulajdonos, miközben kiadta a 4-5 dekás gömböket a vevőknek, 550 forintos áron.

Balogh Tamás maga főzte kézműves fagylaltot kínál. Fotó: Nagy Szilvia

Elárulta, 10-től délig és 16 órától 18 óráig a legnagyobb a forgalom.

– Turisták is jönnek, sőt, gyulaiak is, de strandra menet-jövet is sokan betérnek – tette hozzá Balogh Tamás.