Orosházán is csatlakoztak a mai Egymillió találkozás napjához, melyet Orbán Viktor miniszterelnök hirdetett meg a hét elején. „Még egy utolsó nagy hajrá, győzzük meg ismerőseinket, rokonainkat, barátainkat és holnap tegyünk azért, hogy Magyarország a béke szigete maradhasson” – írta közösségi oldalán a legnagyobb kormánypárt.

Dr. Dukai Miklós államtitkár is (balról) a harmadik bekapcsolódott a mozgósításba Orosházán. Fotó: Erdős Norbert Facebook-oldala

Erdős Norbert országgyűlési képviselő hírportálunknak elmondta, nem csak ma, de már napok óta számos embert felkeresnek, felkerestek személyesen vagy telefonon a választókerületben, hogy felhívják rá a figyelmet:

vasárnap tegyék le a voksukat a béke mellett, szavazzanak a Fidesz-KDNP-re.

A képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy orosházi irodájukban Dávid Zoltán polgármesterrel, a Fidesz polgármesterjelöltjével fogadták dr. Dukai Miklóst, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárát, aki maga is számos helyi lakossal beszélgetett, és mondta el nekik, hogy most óriási a tét, ezért mindenkire szükség van a szavazásnál. Vasárnap mindannyiunknak ott kell lennie, hogy nagy erővel tudjunk a békére szavazni. A béke színe a narancs, a béke neve Fidesz” – hangsúlyozta Erdős Norbert.