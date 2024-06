Nem izgulok – mondta a voksolás előtt Barta Éva Anna, aki idén érettségizett, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban végzett. A 18 éves sarkadi fiatal hozzátette, hogy nyomon követte az elmúlt hetek történéseit, hogy ki milyen kampányt folytatott, és meghatározó volt számára helyi szinten az, hogy ki mit tesz és tett a város fejlődéséért.

Először szavazott Barta Éva Anna, négy szavazólapot kapott. Fotó: Licska Balázs

Mivel először szavazott, ajándékkal kedveskedtek neki a szavazatszámláló bizottság tagjai. Felhívták a figyelmét arra, hogy négy szavazólapot is kapott: egy európai parlamentit, egy vármegyeit, egy polgármesterit – ezeknél csak egy helyre húzhatta be érvényesen az ikszet –, illetve egy helyi képviselőit, ahol nyolc jelöltre voksolhatott, ugyanis Sarkadon nyolcan kerülnek be a testületbe.