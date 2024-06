Mezőkovácsháza véradói a 12 alkalom közül (5 városi, 2 iskolai, 2 gimnáziumi, 3 rendőrségi) választhatnak akár. Szerdán is volt egy a művelődési központban, ahol 34 fő nyújtotta segítő karját véradásra, hozzájárulva beteg embertársaink a gyógyulásához. Egy-egy ilyen alkalom sikeréhez egy önkéntes szervező csapatra is szükség van, nekik is jár a köszönet.

A Magyar Vöröskereszt Mezőkovácsházi Területi Szervezetének közösségi oldalán megosztották, hogy 2024 egy különleges év, hiszen két kerek jubileum is fűződik a véradáshoz. Idén két évtizede, hogy június 14-én ünnepeljük a véradók világnapját, a Magyar Vöröskereszt pedig immár 85 éve felel a toborzásért hazánkban.