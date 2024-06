Újabb lépéssel kerültünk közelebb ahhoz, hogy ősszel, legkésőbb tavasszal aszfaltozzuk a Hunyadi utca teljes szakaszát, a Vécsey sor és a Kazinczy utca földutas szakaszait, valamint Attila utca még nem aszfaltos szakaszát és a Kölcsey utca teljes szakaszát – adta hírül szerdán Facebook-oldalán Szelezsán György polgármester. Részletezte: a terveket beszerezték, a kollégái a szükséges dokumentációt elkészítették, a képviselő-testület is meghozta a szükséges döntéseket, így szerdán a pályázatot is beadták a TOP Plusz operatív program nemrégiben megjelent felhívására. Végül Szelezsán György hangsúlyozta, hogy a jövőben törekedni fognak arra, hogy a további, felújításra szoruló utakat is rendbehozzák Eleken.

Legkésőbb tavasszal elkezdenék az asztfaltozást több eleki utcában. Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala