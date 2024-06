Az Elek Táncegyüttes 25 éves jubileumi műsorának nyitányaként a Reibel Mihály Művelődési Házban a közönség a táncosok által talán az egyik legjobban kedvelt műsort, a mezőségi táncokat láthatta, melyet az egykori alapító- és a jelenlegi tagok közösen adtak elő. A gálaest folyamán a zenei kíséretet a Talléros együttes szolgáltatta, amely 2015-ben, Békéscsabán alakult.

A lakosság büszke a 25 éves Elek Táncegyüttesre. Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala

Az ünnepség kezdetén természetesen a táncegyüttes alapítójáról, Gál László néptáncpedagógusról, a magyar néptáncművészet ikonikus alakjáról is megemlékeztek. Mint kiderült: Gál László hatása az egész néptáncmozgalomra kiterjedt, az eleki táncok országos megismertetésében, megszerettetésében játszott szerepe is felbecsülhetetlen. Az Elek Táncegyüttes 1999-ben alakult vezetésével, a működése azóta is töretlen.

Az állandóság a kulturális sokszínűségben

Szelezsán György polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: az elekiek számára a táncegyüttes jelképezi a kulturális sokszínűségben az állandóságot, a mintát, hogy igen is lehet békesség és megértés a különbözőségeink ellenére is. Ők bizonyítják, hogy a szép múlt és jelen után igenis van jövő. Képviselik, megtanulják, bemutatják, illetve büszkén meg is élik a sokszínű, értékes és rendkívül fontos hagyományainkat és kulturális értékeinket. A polgármester hangsúlyozta, hogy rendkívül büszkék az Elek Táncegyüttesre, hiszen példaértékű, amit tesznek, és ezért nagyon hálás lehet minden eleki nekik.

Az eseményen elhangzott, hogy 1999-ben azzal az elgondolással alakult meg az Elek Táncegyüttes Gál László vezetésével, miszerint a városban működjön olyan néptánccsoport, ahol a helyi nemzetiségi táncokon kívül az egész Kárpát-medence néptánchagyományait is elsajátíthatják a tagok. Laci bácsi kezdetben szülői házában fogadta a táncosokat, akik tőle akartak személyesen tanulni. Többen tagjaivá is váltak az első nemzedéknek.

Az Elek Táncegyüttes életében mindig fontos volt az utánpótlás nevelése

Az együttes életében mindig is nagyon fontos volt az utánpótlás nevelése. Ehhez nagy segítséget jelentett a 2000-ben Czirok Mihály szervezésében megalakult Talentum Alapfokú Művészeti Iskola, melynek egyik jelentős néptánc tanszakos telephelye lett Elek. A bázist az 1998-ban Sárközi Józsefné szervezésében elindított Pacsirták Gyermektánccsoport jelentette. Az oktatás a Dr. Mester György Általános Iskola falai között folyt az iskola tanulóiból szerveződve. Ez a mai napig is töretlenül folytatódik. A művészeti iskola pedig sokat segített abban, hogy a tanításon kívül élményekkel, szakmai tapasztalattal gazdagodjanak a táncosok. Így részt vehettek például szanazugi táborban, vagy Montenegróban, a budvai néptáncfesztiválon.