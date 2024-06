Dr. Katona Krisztina dékán köszöntötte elsőként a jelenlévőket az együttműködési megállapodás aláírásán. Elmondta, hogy a megállapodásnak köszönhetően a jövőben a szakképzési centrum jelen lévő tanulói okleveles oktatási szakasszisztens képzettség birtokában a Gál Ferenc Egyetemen folytatják majd tanulmányaikat, és a jövőben pedagógus diplomát szereznek.

Közelebb kerültek a szarvasi technikum diákjai a pedagógiai karon való továbbtanuláshoz

A dékántól megtudtuk: több mint három éve kezdődött közös munkát koronáznak meg az aláírással. Visszaemlékezett, hogy a magyarországi szakképzés átalakításának jogi szabályozása 2021-nél korábbi időszakra tehető. Ismeretes, hogy a 2019-es szakképzési törvény számos szakma területén tette lehetővé azt, hogy egy szakképző és egy felsőoktatási intézmény együttműködésében okleveles technikusi képzés valósuljon meg. A pedagógiai képzés akkor azonban még szakgimnáziumi keretek között folyt, és szakmai felügyeletét az EMMI látta el, így ezen a területen okleveles technikusi képzésre nem nyílt alkalom.

Dr. Katona Krisztina ismertette, hogy a Gál Ferenc Egyetem és a Gyulai Szakképzési Centrum viszont elkezdett közösen gondolkodni a képzési területet érintően egy pedagógiai technikum létrehozásának lehetőségéről. Szakmai egyeztetések sora indult el, melyeket később jelentős mértékű fejlesztési munka is követett. Hozzátette: a program kidolgozásának szakmai előzményeként tekinthető az egyetem gyakorlóintézménye és a szakképzési centrum gyakorlati képzést közösen megvalósító együttműködése, amely mutatja a pályaszocializáció erősödését és a szakmai pályaorientáció megvalósulását. Hiszen az akkori duális képzésen résztvevő tanulók kétharmada az egyetemen folytatta, vagy ott tervezte folytatni és jelenleg is több ilyen hallgatója van karuknak. Ezentúl a technikum tanulói és pedagógusai is rendszeresen részt vesznek az egyetem pályázatain és rendezvényein. Majd 2021-ben elkezdődött a program megvalósítása, amelynek eredményeként a pedagógiai ágazaton ötödik évfolyamos tanulók a technikumi szakmai vizsga legalább jó osztályzatú megszerzésével kiválthatják a felvételi szabályzat szerint szükséges legalább egy kötelező emelt szintű érettségit, így akadálymentesen tanulhassanak tovább a pedagógiai karon. Időközben viszont a felvételi szabályzat megváltozott, a pedagógiai ágazat pedig a szakképzés szerves része lett. Így minden akadály elhárult, és immár aláírhatják az együttműködési megállapodást az okleveles oktatási szakasszisztens szakma képzési programjáról. Utóbbi rögzíti azokat a feltételeket, stúdiumokat és krediteket, melyeket a GFE Pedagógiai Kara beszámít majd a felsőoktatási tanulmányokba.