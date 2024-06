Az európai parlamenti választás elsődleges tétje az, hogy háború lesz-e vagy béke, hogy a háború- vagy békepárti erők kerülnek-e többségbe. Emellett több olyan kérdés van, amely sorsdöntő Magyarország számára. Nem jó, ha a magyar gazdák helyzetét rontva behozzák az ukrán gabonát; nem jó, ha az LMBTQ-propaganda teret kap a köznevelési intézményekben; nem jó, ha ellenőrizetlen módon érkeznek a migránsok. És úgy gondoljuk, hogy csak szuverén államok tudnak egy erős Európai Uniót létrehozni – hangsúlyozta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, a Fidesz választókerületi elnöke, a Fidesz vármegyei választmányának elnöke, aki számos helyen járt szombaton, az Egymillió találkozás napja alkalmából.

Egymillió találkozás napja: Nagy Sándor és Szegedi Balázs többeket felkeresett Békéscsabán. Fotó: Licska Balázs

Emellett azt szeretnék, hogy erős kormánypárti, Fidesz-KDNP-s frakció működjön Békéscsabán a városi közgyűlésben. Ha ez a frakció az általuk támogatott polgármesterrel, az országgyűlési képviselővel és a kormányzattal együtt tud működni, akkor garantált Békéscsaba fejlődése.

Egy erős Fidesz-KDNP-frakció a garancia Békéscsaba fejlődésére

Szegedi Balázs, a Fidesz békéscsabai elnöke ugyancsak megerősítette: vasárnap arról kell dönteni, hogy háború vagy béke, ez az igazi tétje az európai parlamenti választásnak.

Helyben, Békéscsabán pedig az a fontos, hogy erős kormánypárti frakció dolgozzon, ez biztosíthatja a jövőben is a város töretlen fejlődését.

Megalkották a választási manifesztumot is, hogy nyomatékot adjanak annak, miszerint változás kell az Európai Unióban és annak működésében. Meg kell védeni az olyan vívmányokat, mint a rezsicsökkentés, meg kell védeni a hazai mezőgazdaságot, a nekünk járó forrásokat ide is kell adni, a gyermekek védelme érdekében hozott intézkedéseket meg kell védeni. Mivel most a Soros-hálózat és a gazdasági nagyhatalmak hálózzák be az Európai Uniót, vissza kell adni az Európai Unió szuverenitását.

Olyan képviselők kellenek, akik tényleg jelen vannak a körzetükben

Nagy Sándor önkormányzati képviselő – aki a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltje a 3. számú egyéni választókerületben – elmondta: olyan önkormányzati képviselőket kell választani, akik intenzíven tartják a kapcsolatot a választópolgárokkal, akik tényleg jelen vannak a körzetükben. Ahogy az egész városban, úgy a 3. számú választókerületben is folytatni kell a belterületi utak építését, meg kell oldani a csapadékvíz elvezetésének kérdését. Kiemelte: a Fidesz-KDNP-frakció által kidolgozott tanya- és külterület-fejlesztési program Fényest is segíti.