A csapat szombaton délelőtt ezúttal is a gyulai tömlős gáttól indult, ahol Kiss Tamásné fürdővárosi önkormányzati képviselő, sportért felelős tanácsnok köszöntötte a résztvevőket. Az Egy hajóban evezünk mezőnye ezután Szanazug érintésével Békés felé vette az irányt.

Fotó: Bencsik Ádám

Az Egy hajóban evezünk sokak kedvét hozta meg a túrázásához

Szanazugban az ezúttal a biztonságot adó kísérőhajót vezető Kálmán Tibor, Békés polgármestere, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökségi tagja elmondta, tizenhetedik alkalommal szervezték meg a programot, amelyet annak idején még elődje, Izsó Gábor, a város akkori polgármestere kezdeményezésére hívtak életre.

– Az akkori ötlet, a vízitúra elérte a célját. Nagyon sok a visszatérő résztvevő, ahogy azt is rengetegen vallják, hogy az Egy hajóban evezünk részeként ismerte meg a Körösöket. Folyamatosak a visszajelzések, hogy sokan itt szerették meg az aktív turizmusnak ezt az ágát – tette hozzá, majd kérdésünkre kiemelte, ebben az évben mintegy hetvenen vettek részt a Békési Kajak-Kenu Club által szervezett kihíváson. Főként Békés vármegyeiek vágtak neki a távnak, de az ország más részeiről is, például Makóról vagy Budapestről is érkeztek sportemberek. Érdekesség, hogy a csapat mintegy harmada először kapcsolódott be túrába. Hozzátette, látható, hogy az országban egyre több vízitúra-útvonal érhető el, egyre több szolgáltató működik, egyre nagyobb a választék.

– A Körösök is egyre népszerűbb, az ilyen jellegű programok pedig azért is fontosak, hogy minél több módon felhívjuk a figyelmet különleges természeti adottságainkra – hangsúlyozta Kálmán Tibor.

Fotó: Bencsik Ádám

A Körösök hozták a nyugodtságukat

Békés polgármestere elmondta, a sportemberek ezen a hétvégén is szokásos útvonalat teszik meg. Szombaton Gyuláról indulva, Szanazugban megpihenve, illetve egy ebédet elfogyasztva, eveztek tovább Békésig. A megye névadó településen egytálétellel, babgulyással várták a túrázókat, majd aki szerette volna felkereshette a békési uszodát, illetve megmártózhatott a város kiváló gyógyvízében is. Emellett, aki úgy gondolta, annak kulturális program is elérhető volt. Vasárnap a csapat Békésről indul tovább Köröstarcsára, útközben megállnak Mezőberényben, a Bodoki Károly Vízügyi Múzeumnál. Az útra a mezőnnyel tart Lipcsei Zoltán, Köröstarcsa polgármestere is.