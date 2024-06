Dr. Becsei László arról beszélt, ez a nap kiváló arra, hogy átgondolják a felmerülő kérdéseket, s megtalálják a jó válaszokat. Itt, a megyében az egészségügyi ellátást mindenkinek (bárhol is él) egyenlő mértékűvé kell tenni, a hozzáférést biztosítani kell, javítani kell a betegek elégedettségét.

– Valóban a központi kórház és az orosházi kórház, valamint a szegedi egyetem között az együttműködés zavartalan. A kialakult humánerőforrás hiány miatt vannak olyan szakterületek, amit a Békés vármegyei központi kórház, az egyetem segítségével tudunk a lakosság számára Orosházán biztosítani. Van olyan terület, ahol ez nem megoldható, ott a megyei kórház látja el a feladatot – mondta dr. Becsei László. Arról is beszélt, az orvoslás, a betegekkel való bánás professzionális hivatás. A szaktudás önmagában nem elég. A betegek emberséges bánásmódra is vágynak. E nehéz munkához anyagi elismerés is szükséges. Bekövetkezett az elmúlt években az orvosbér-változás, tavaly pedig a szakdolgozói béremelés, reményeik szerint az intézményekben a jó szakmai munka így fokozható is.

Dr. Becsei László: A betegekkel való bánás professzionális hivatás. Fotó: Kecskeméti Krisztina

– Intézménybezárásokra nem kerül sor, valamennyi dolgozóra, ágyra szükség lesz az orosházi kórházban is. Ám a szakemberellátottságnak megfelelő, bizonyos kérdéseket fel kell tennünk, valamilyen struktúraátalakítás szükséges – tette hozzá dr. Becsei László.

– Mi szívünkön viseljük a gyógyító intézmény sorsát – ezt már Dávid Zoltán polgármester mondta köszöntőjében.

– Mert orosházi kezek munkája révén épült fel és kezdődött el itt a gyógyító munka, tehát fontos örökségünk. Másrészt, mert orosházi családok megélhetését biztosító munkahely és nem utolsó sorban a gyógyulás lehetősége, vagy éppen a méltó búcsú helyszíne sok-sok orosházinak és persze, környékbelinek is. Sokat egyeztettünk az elmúlt időszakban. A próbatételek száma igen nagy és sokan, sokat dolgoznak ezért a kórházért. Az én feladatom itt és most az, hogy köszönetet mondjak, az orosháziak nevében megköszönjem áldozatos, felelősségteljes, odaadó munkájukat, mellyel a helyi lakosok ellátását, egészségét biztosítják – zárta gondolatait a városvezető, majd elismeréseket adott át Orosháza önkormányzata nevében, mert a város hosszú évek óta a kórházi Semmelweis-napi ünnepség keretében így köszöni meg az egészségügyi alapellátásában tevékenykedők munkáját. Idén ezt a díjat vehette át dr. Szemenyei Gabriella háziorvos, dr. Csányi Ágnes gyermekorvos, dr. Varga Henrietta fogorvos, Dávid Károlyné szakasszisztens, Dupsi Rita védőnő. Ezt követően igazgatói, orvosigazgatói, ápolási igazgatói, szolgálati, szakszervezeti elismeréseket, kinevezéseket adtak át.