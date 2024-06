Sáfár Gyula, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Vármegyei Levéltárának igazgatója elmondta, hogy az 1514-es, 510 évvel ezelőtti eseménysorozat Dózsa György-féle parasztháborúként került be a köztudatba, több Békés vármegyei vonatkozása van, például ezen a vidéken is keresztülvonult a sereg. Az elmúlt években rengeteg vadonatúj ismeretet tártak fel azzal kapcsolatban, hogy mi is történt. Kiemelte: a történelem nemcsak az uralkodókról, hanem az egyszerű emberekről is szól.

Békés vármegyei vonatkozása is van az 1514-es eseményeknek – mondta Sáfár Gyula, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Vármegyei Levéltárának igazgatója a Dózsa Györgyről szóló konferencián

Fotó: Bencsik Ádám

A jobbágyság szabad költözése a középkori Magyarországon

A 13. század közepétől válik egyre konkrétabbá, hogy kik is a jobbágyok, ekkortól a mozgási, költözési szabadsággal rendelkező parasztokat nevezték ki, és a 14. századra alakult ki a jogilag is egységes jobbágyság – mondta előadásában Gulyás László Szabolcs történész. A jobbágyság társadalmi helyzete a középkor végére differenciálódott, és a 15. század végén a magyar népesség 95 százalékát jobbágyok alkották.

Hozzátette, a szabadság zálogát jelentette a jobbágyok számára, hogy ha nem voltak elégedettek a helyzetükkel, akkor elmehettek. Ez egy eszköz volt számukra, hogy kiállhassanak az érdekeikért. Vannak olyan oklevelek, amelyek jobbágyköltözésről születtek, de csalóka a kép, mert akkor keletkeztek ilyen dokumentumok, ha törvényt sértettek. Vélhetően a legtöbb esetben törvényes módon zajlottak a jobbágyköltözések.

Háromféle szabálytalanság fordulhatott elő: az, hogy elhurcolták a jobbágyot, hogy megszökött, hogy visszatartották. Zsigmond (1387–1437) időszakától egyre gyakoribbá váltak a törvényszegések, és a 15. század közepétől volt, hogy fel is függesztették annak lehetőségét, például munkaerőhiány vagy háborúk miatt. Tévhitnek mondta, hogy a nemesek ellenezték a jobbágyköltözést, és hogy ez így volt 1514-ben. A mohácsi vész, 1526 után lehetetlen volt helyben tartani a jobbágyokat.

Minek nevezzük az 1514. évi eseményeket és milyen következményei voltak?

C. Tóth Norbert történész elmondta: Dózsa György úgy került be a szabadságharcosok közé, hogy nem is volt az. Az, amit Eötvös József 1847-ben írásában megrajzolt róla, nem fedi a valóságot, és Márki Sándor sem nézett utána a források hitelességének teljesen. Arról, hogy mit is tudunk Dózsa Györgyről, hozzátette: nem tudni, mikor született, nem tudni, hogy nézett ki, oklevelekben Székely Györgyként említik, történetírók szerint nándorfehérvári végvári katona volt.