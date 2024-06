Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola diákjai a csütörtöki napot a vidámság, a kreativitás jegyében töltötték. Velük tartottunk.

A diákokat minden tanteremben más és más elfoglaltság várta

Fotó: A szerző felvétele

Mi is ott ismerkedtünk meg a vályogtégla készítésével (kicsiben), nemezlabdáztunk is, batikolhattunk, ahogy nagyon sok lány tette. De szimulátor elé is ülhettünk volna (ahogy sok fiú). De láttuk, hogy készül el egy fonalbaba, horgolással sok hasznos dísztárgy, a mézeskalácsok díszítői éppen végeztek, mire bekopogtunk hozzájuk, de sebaj, nézelődtünk tovább.

– Urald kérlek az agyagot – hallottuk egy másik teremből. Benéztünk oda is. Korongoztak, alkottak a gyerekek megállás nélkül. A sakkosok tantermében nagy volt a csend, a partik jól alakultak, sok diákot lekötött az agytorna, mások viszont az udvart választották, ahol szintén válogathattak a játékok között. Hiába no, ilyen egy diákönkormányzat szervezte nap. Mindenki talált magának szórakoztató programot.

Forgott a film, nagy sikere lett

De térjünk vissza a Vörösmarty iskola filmjéhez: ismét bebizonyították, hogy nemcsak a tanórán, a számos tanulmányi- és sportversenyeken, hanem a kreatív projektekben is jeleskednek a fiatalok. A tanév vidám lezárása érdekében idén is elkészítették nagy sikerű lipdub videójukat. Ez a különleges projekt már-már hagyomány az iskolában, hiszen korábban, 2017-ben is nagy sikert arattak vele.

A lipdub videóban az iskola apraja-nagyja részt vett, így a diákok és tanárok közösen tettek azért, hogy ez a nap felejthetetlen élmény maradjon mindenkinek. A diákok és az iskola tagjai hatalmas lelkesedéssel vettek részt a forgatásban, amelynek végén közös tánccal koronázták meg az eseményt.