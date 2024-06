Kálmán Tibor, Békés polgármestere pénteken reggel köszöntötte azt a 30 diákmunkást, akik balesetvédelmi oktatáson vettek részt és júliusban kezdik meg a munkát az önkormányzatnál vagy valamelyik intézményünknél.

– A rendkívül szerteágazó munkaterületek a közigazgatástól a turizmusig, a szociális munkától a sportig számos területen engednek betekintést Békés életébe a fiatalok számára, akik keresetük mellett tapasztalatokkal is gazdagodhatnak ezen a nyáron. A most szerzett tapasztalatok nagy segítséget jelentenek majd a pályaválasztás idején éppúgy, mint a felnőtt társadalomba való beilleszkedés terén is. Biztatva, bátorítva kívántam a fiataloknak jó munkát és minél több pozitív tapasztalatot az elkövetkező egy hónapra – emelte ki Kálmán Tibor.