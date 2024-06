A nemzeti park beszámolójából kiderült, hogy idén Dévaványa térségében négy fészekben, összesen 13 kerecsenfióka nevelkedik, ami igen jó eredménynek számít. Hiszen a tavalyi évhez képest nemcsak a költések száma nőtt, hanem a fiókaszám is. Két fészekben négy-négy, egyben három, egyben pedig két fiókát nevelnek a párok. A háromfiókás fészekben nem tudtak gyűrűzni, mivel az nem volt biztonságosan megközelíthető. Mind a négy fészek nyárfán van, a kerecsensólymok ugyanis leginkább a nagy, magányosan álló, szoliter nyárfákat választják költőhelyül. Két pár az általuk kihelyezett fatálcában, egy rétisas-fészekben, egy pedig parlagi sas fészekben költött, amely utóbbit nem tudták megközelíteni. A fiókák a gyűrűzéskor négy-öt hetesek voltak.

Idén nőtt a kerecsensólymok kötési száma, ráadásul a fiókák táplálékban gazdag területen nevelkednek. Fotó: Szegedi Fruzsina

Ismertették: a térségben most kifejezetten jó táplálékbázis áll a kerecsenszülők rendelkezésére, mivel az év első negyede száraz volt, így sok a rágcsáló. Emellett bőven találnak apróbb termetű, illetve fiatal madarakat is.

Végül elárulták, hogy idén a gyűrűzésnek egy különleges apropója is volt, azon ugyanis nemcsak a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei vettek részt, hanem elkísérte őket a Spektrum Televízió stábja is. A tévécsatorna ugyanis egy új sorozatot készít „SOS Doktor” címmel. A készülő új sorozat egyik epizódja tehát a KMNPI Dévaványai Tájegységén végzett kerecsensólyom-gyűrűzést mutatja majd be.