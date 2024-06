A Szegedi Tudományegyetemről dr. Badó Attila professzor irányította mentorcsapat érkezett a diákokért, akiket a béke királynőjéről elnevezett gyermekvédelmi központ (árvaház) látott vendégül egy napra.

Sok közös élményben részük volt. Fotó: BMH

A program első felében városnéző sétán vettek részt a gyerekek és mentoraik, amit három nagyobb fiú vezetett, akik pici koruk óta a központban élnek. Elsétáltak a csonka toronyig, ahol mind a 100 lépcsőt megmászva ráláttak az egész városra. Arany János életével is megismerkedtek röviden, miközben végignézték az egyes emeleteken kiállított tárgyakat.

Közös ebéden lehetett sütni szalonnát, virslit, kolbászt, sajtot, a végén előkerült egy kis pillecukor is, valamint mindenkinek jólesett az ajándékba hozott finom házi málnaszörp is. Volt közös társasjátékozás, kártyázás, végül számháború vegyes csapatokkal. Egy kis ajándékkal is kedveskedtek a czinások és az egyetemisták.