Forczek Győző igazgatóhelyettes hangsúlyozta, hogy a Csabagyöngye Kulturális Központban a minőségre törekszenek, és megtiszteltetésnek nevezte, hogy egy nemzetközi rendezvénynek adhat otthont az intézmény. A csocsóbajnokság a 600 négyzetméteres nagyteremben kap helyet, 19 asztalon zajlanak a mérkőzések, és mivel igencsak látványosnak ígérkezik a program, nemcsak a játékosokra, hanem a közönségre is számítanak.

Forrás: Licska Balázs

Földi Zsolt alelnök hozzátette, hogy három napon át zajlanak majd a küzdelmek. Ilyen volumenű bajnokságot eddig csak Budapesten tartottak, a mostani verseny megszervezésére az országos szövetség kérte fel a Viharsarki Csocsó Egyesületet. A játékosok 12 kategóriában szállhatnak ringbe, vannak olyan klasszikus kategóriák, mint a nyílt egyéni és a nyílt páros. De lesz vegyespáros is, és gondoltak külön a tényleg amatőrökre és az utánpótláskorúakra.

Nézőként is érdekes lehet a csocsóbajnokság

Elmondta: van egy kategória, amely előregisztrációt igényel, ugyanakkor bárki nevezhet, aki hétvégén betér a Csabagyöngye Kulturális Központba és játszani szeretne. Nézőként is érdekes lehet a viadal, ennek érdekében építenek egy lelátót, ahonnan a két főasztalon folyó küzdelmeket lehet figyelni, sőt az itt zajló csatákat az országos szövetség online is követni. A bajnokság pedig azért lesz nemzetközi, mert számítanak versenyzőkre Ausztriából, Szerbiából és Romániából is.

A csocsó több egy kocsmai sportnál

Földi Zsolt kiemelte: a versenyeken máshogy csocsóznak, mint ahogy az a kocsmákban szokás, vannak szabályok – például meccs közben nem lehet beszélni –, illetve sok technikai feltételt szabnak meg. A viadalokra módszeresen készülnek, edzéseket tartanak. Egy-egy meccs akár egy óránál is tovább tarthat, egy nap pedig több találkozó várhat egy versenyzőre, tehát fontos az állóképesség, a koncentráció. Hangsúlyozta: innentől kezdve sportról van szó.

A Viharsarki Csocsó Egyesület alelnöke szerint a nemzetközi bajnoksággal népszerűsíteni is lehet a csocsót, megmutatni, hogy több egy kocsmai sportnál. Az egyesület a tervek szerint 25-30 sportolóval képviselteti majd magát. A Csabagyöngye Kulturális Központban heti rendszerességgel tartanak edzéseket, többnyire nagyjából tíz fiatal számára, de előfordul, hogy többen is vannak.