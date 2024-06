Mióta egy sikeres turisztikai pályázat által elkészült a tóparti sétány és a szigetet összekötő híd, létrejött egy újabb színtér Kondoroson pár éve, mely magában hordozza a közösségi programok lehetőségét.

– Az idei, nyárindító Tó-party programot összekapcsoltuk a Szent Iván-éji rendezvényünkkel, ami számos gyermekes családot és több generációt megmozgatott – ecsetelte Rigler Ivett, a könyvtár vezetője. – A programot múlt szombatra terveztük, de az időjárás-előrejelzés nagy vihart mutatott Kondorosra – ami, sajnos, be is következett –, emiatt áttettük most péntekre.

Oláh Péter elmondta, retro és mai zenékkel egyaránt szórakoztatták népes közönségüket. Hozzátette, a siker kulcsa az, hogy csak egy aranyszabályuk van, a résztvevőket maximálisan ki kell szolgálni. Nemcsak párok táncoltak, hanem például fiatalok a szüleikkel, ez is hozzájárult ahhoz, hogy megismerjék, megszeressék egymás zenéit.