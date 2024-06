A versenyre 47 országból érkeztek fotók, ahol a „Gerda” című fotója fekete-fehér kategóriában elnyerte az Amerikai Fotóművészeti Szövetség (PSA) aranyérmét, melyet a napokban kapott meg.

A képen Gurzó Gerda és Szarka nevű lova látható Fotó: Szabó István

Szabó István elmondta, hogy már nagyon régóta fotózik, azonban öt éve kezdett el kifejezetten a lovas témakörrel foglalkozni. Legtöbbször a békéscsabai lovardákban készíti képeit, de gyakran kap felkéréseket az ország különböző pontjairól. Számos nemzetközi versenyen szerepelt már sikeresen a fotóival, ezért meghívást kapott az amerikai versenyre, ahol végül győzedelmeskedett.

A lovak iránti szeretete már gyermekkora óta jelen van. Már akkor is sokat érdeklődött a művészetek iránt, és gyakran rajzolt, főként lovakat. Ez a szenvedélye megmaradt, de most fényképezőgéppel örökíti meg a pillanatokat. Továbbra is szeretne részt venni különböző nemzetközi fotópályázatokon és versenyeken, a jövőben pedig kiállítást is szervezne a képeiből.