Az intézmény legnagyobb termében, 600 négyzetméteren 19 asztalon és 12 kategóriában zajlanak a küzdelmek a nemzetközi csocsóbajnokság keretében. A két főasztal mellé lelátót is építettek, illetve online közvetítések során ugyancsak nyomon követhetők a mérkőzések.

Elkezdődött pénteken, vasárnapig tart a nemzetközi csocsóbajnokság a Csabagyöngye Kulturális Központban. Fotó: Bencsik Ádám

Földi Zsolt, a Viharsarki Csocsó Egyesület alelnöke elmondta, hogy pénteken is több mint százan neveztek be a viadalra, szombaton és vasárnap pedig ennél is több versenyzőre számítanak.

Pénteken többek között sorsolásos páros, klasszik páros és kétlabdás kategóriában mentek a csaták. A sorsolásos páros lényege, hogy véletlenszerűen összesorsolták a duók tagjait, a kétlabdás versenynél pedig tényleg két labda volt egyszerre a pályán.

Hozzátette, hogy egy-egy meccs két nyert szettig megy, egy szett pedig öt lőtt gólig tart. Ha döntő szettre van szükség, akkor két góllal kell nyerni, de legfeljebb nyolc találatig játszanak a felek.