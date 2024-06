Személyiségével kivívta a kollégák, a szakma elismerését

Brindás János hosszú évekig az MNGSZ Gyula és Környéke Régió alelnökeként tevékenykedett. Az utánpótlás-nevelésben nagy szerepet töltött be munkásságával. Személyes példamutatásával és kiváló szakmai felkészültségével oktatta tanítványait. Személyiségével, szakmaiságával kivívta a kollégák és a szakma elismerését. Több vármegyei gasztronómiai rendezvényen főszervezőként ténykedett. A Békés Megyei Culinary Team olimpiai és világbajnoki csapatának felkészülésében is nagy szerepet töltött be. Békés vármegyében három olimpiai aranyérmes mesterszakácsot nevelt ki, ezt munkássága legnagyobb eredményének tekintette.