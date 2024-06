Dombegyház önkormányzata pályázat útján több mint 150 millió forintot nyert a község bölcsődei szolgáltatásának a fejlesztésére. A Covid-járvány, illetve a megemelkedett építési anyagárak miatt nem kezdődött el a fejlesztés.

A dombegyházi bölcsőde avatása. Fotó: Erdős Norbert/Facebook

Országgyűlési képviselőként minden követ megmozgattam annak érdekében, hogy további forrásokat nyerjünk a projekt elindításához. Megérte a fáradságot, végül sikerült 25,5 millió forint többletforrást előteremtenünk, így összesen 175 millió 639 ezer 492 forint támogatásból egy olyan bölcsőde épülhetett Dombegyházon, ami megfelel a mai energetikai elvárásoknak, minden szükséges helyiséggel és eszközzel felszerelt

– fogalmaz közösségi oldalán Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője.

A mini bölcsőde az elmúlt év végén elkészült, de az engedélyezési eljárások miatt csak a napokban kezdte meg működését. Az intézmény három szakirányú végzettségű dolgozónak biztosít munkát, illetve alkalmas nyolc kisgyermek nappali ellátására.

Az óvoda mellett kapott helyet a bölcsőde

Az óvoda szomszédságában kialakított bölcsőde ünnepi, az óvodások ballagásával egybekötött megnyitóján dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja, Erdős Norbert országgyűlési képviselő, Béni Attila járási hivatalvezető, Zalai Mihály, a vármegyei közgyűlés elnöke, valamint Varga Lajos polgármester részvételével köszöntötték a dolgozókat, a szülőket és az érdeklődőket.

– Fontosnak tartottam elmondani, hogy 2010 óta a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy segítse a gyermeket vállaló családok boldogulását: a bölcsődei férőhelyek száma 2010 óta 32 ezerről 65 ezerre emelkedett. Bölcsődéből is jóval több működik ma már az országban, mint másfél évtizeddel ezelőtt: akkor mindössze 332 intézmény állt rendelkezésre, ma viszont már 1141 bölcsődében várják a kisgyermekeket. Ezen időszak alatt a bölcsődei dolgozók bére is jelentősen, egészen pontosan a négyszeresére emelkedett. Békés vármegyében 2010-ben mindössze 34 bölcsőde volt, ma ez a szám 65-re növekedett. Választókerületemben, Békés-Csanád térségében akkoriban összesen 4 bölcsőde működött, ma viszont – a dombegyházival együtt – már 12. A kormány más módon is igyekszik támogatni a családosok és a családalapítás előtt állók mindennapjait – fűzte hozzá Erdős Norbert.