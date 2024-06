Szarvas Péter polgármester beszédében kiemelte, hogy a pedagógusok az egyik legnehezebb, ugyanakkor legszebb hivatást gyakorolják: nevelnek, tanítanak, példát mutatnak. Egy olyan szakmát képviselnek, amely pótolhatatlan és megfizethetetlen. Beszélt az elhivatottságról, arról, hogy a fiatalok műveltségének a kulcsa van a kezükben. Képesek kibontakoztatni minden gyermek képességét, arra ösztönzik őket, hogy lépjenek túl a határaikon, nézzenek szembe a kihívásokkal. A szakemberek nemcsak tanítanak, hanem életre szóló értékeket is közvetítenek.

Bordásné Mundrucz Csilla, Békéscsaba Kiváló Pedagógusa, valamint Szarvas Péter. Fotó: Licska Balázs

Színvonalas munka zajlik az óvodákban, az iskolákban

Hangsúlyozta, hogy a pedagógusoknak minden nap helyt kell állniuk a változó körülmények között is, egy azonban állandó, ez pedig a pedagógus személyiségének jelentősége. Kiemelte, hogy a városban felkészült szakemberek nevelnek, oktatnak, és élményt is nyújtanak a fiatalok számára azért, hogy megismertessék velük a tudásban rejlő csodát. Hozzátette, hogy a diákok kiváló eredményeket érnek el a versenyeken. Úgy értékelt, hogy a hamarosan véget érő tanévben is kiemelkedő színvonalú munka folyt Békéscsaba óvodáiban, iskoláiban.

Szarvas Péter polgármester: a pedagógusok segítik a fiatalokat a jövőre való felkészülésben. Fotó: Licska Balázs

Ketten kapták meg a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetést

Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetést érdemelt ki Bordásné Mundrucz Csilla, a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola pedagógusa és Hugyeczné Krnács Katalin, a BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium igazgatóhelyettese.

Bordásné Mundrucz Csilla pályafutását Sarkadkeresztúron kezdte, 2008-tól dolgozik a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában. 2015-től mesterpedagógus, szakértő, szakértői tevékenységét nagy precizitással végzi a dél-alföldi régióban. A méltatása során elhangzott, hogy osztályfőnöki tevékenysége kiemelkedő, emellett innovatív, a digitális kultúrában jártas, eredményes pedagógus. A tehetséggondozás mellett a hátránykompenzálásra, a felzárkóztatásra is figyelmet fordít.

Hugyeczné Krnács Katalin, Békéscsaba Kiváló Pedagógusa, illetve Békéscsaba polgármestere. Fotó: Licska Balázs

Hugyeczné Krnács Katalin közel négy évtizede folytat példamutató oktató, nevelő tevékenységet, amelyből 21 évet a Közgében töltött. Lelkiismeretes, precíz, megbízható, kreatív, becsületes és őszinte embernek ismerik tanítványai, kollégái. A tanítás mindig örömet jelent számára, nyugodtsága, jó rálátása példát mutat tanulóinak is, akik megalapozott tudással kerülnek ki kezei alól. Nagy szerepe volt abban, hogy a Közgé 2024-ben országosan a 4. legjobb technikum lett.