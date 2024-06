A magyar kormány támogatja a szerb nemzetiségi oktatási intézmények fejlesztését – jelentette ki a Délmagyarország tudósítása szerint az államtitkár csütörtökön Szegeden. Az államtitkár beszélt arról is, hogy a kormány napokon belül 100 millió forintot biztosít a battonyai szerb iskola tornacsarnokának befejezésére. Ez a fejlesztés a szerb nemzetiség mellett a románt is érinti, mivel a tornatermet a román iskola diákjai is használják majd. Ennek megkönnyítésére jövőre egy kisbuszt biztosítanak a helyi román iskolának.

Soltész Miklós államtitkár jelentette be a forrás érkezését. Fotó: MW-archív

Soltész Miklós kitért arra is, a vajdasági magyarság megmaradása szempontjából fontos, hogy a közösség politikai képviselete miként tud együttműködni a szerb vezetéssel. A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) az elmúlt több mint egy évtizedben - a Kárpát-medencei magyarság számára példát mutatva – bizonyította, hogy jól politizálva, az értékek mellett kiállva eredményesen lehet részt venni a közélet alakításában, formálásában. Az államtitkár arra biztatta a vajdasági magyarokat, hogy az európai parlamenti (EP) választásokon adják szavazatukat a Fidesz listájára. Hiszen a közösség saját maga tapasztalta meg, milyen szörnyű és milyen pusztítást okoz egy háború, ezért fontos, hogy a békességet képviselő politikusok kerüljenek az EP-be.