– Akkoriban nem volt egyszerű tanulmányokat folytatni. Miként oldotta meg mégis?

– Valóban nem volt egyszerű, és nem is nagyon tudtunk tovább tanulni, mert kvóták voltak az oktatási rendszerben, a családom pedig nem volt kívánatos a vezetés előtt. Bár a rendszer részei voltunk, jómagam KISZ-es voltam, és úttörő is, mégsem nézték jó szemmel például azt sem, hogy vasárnapi iskolába jártunk. Idővel szólt is a lelkész, hogy ha nem akarunk bajt, ne menjünk többet. De édesapám akkor sem adta fel, jó néhány szakmát kitanult később, és még közgazdász is lett. Édesanyám pedig fehérnemű készítő lett, ám előtte inget vasalt éjjel-nappal, mindössze két fillérért, amiből nagyon nehezen gyűlt össze valamire való összeg. Visszatérve a tanulmányokra, hiába próbáltam felvételizni egy hasonszőrű barátommal együtt az Ybl Miklós egyetemi karra, a felvételinél úgy intézték, hogy csak a sima érettségivel rendelkezők jussanak be, akinek szakmája is volt az menjen, dolgozzon.

– Mi volt az első munkahelye?

– A fent említett, sikertelen egyetemi felvételi másnapján a barátommal be is álltunk Kecskeméten egy tervezőirodába dolgozni. Mivel azonban a tanulást nem szerettem volna továbbra sem feladni, jeleztem is a honvédelmi hadkiegészítőnek, hogy én már szívesen mennék, mert a sorkatonai kötelezettség után újra felvételizni akartam. Viszont a katonaságban eltöltött időm hosszúra nyúlt, 25 hónapig és 6 napig voltam sorkatona. Persze az élet időközben ajándékot is adott, hiszen a sorkatonaság idején bedobtak a mélyvízbe, építkezésre, laktanyákat újítottunk fel. Így megkaptam a fizetésem 30 százalékát, tehát mindig volt pénzünk, főleg miután maszekolni is elkezdtünk Egerben a csapatommal, hétvégente. Így ha tanulni csak később is tudtam, de a családot segítettem, gondoskodtam hűtőről, gáztűzhelyről, fürdőszobáról és élelmiszerről is számukra.

– Hogyan került vissza Szarvasra?

– A katonaság után hívtak Szarvasra, az Építőipari szövetkezetbe, amit elvállaltam. Több fizetést ajánlottak ugyanis, mint Kecskeméten, ráadásul hazajöhettem. A húgomnak közben sikerült tanulnia, óvónőképzőbe járt, de nem kapott munkát. Az öcsémnek viszont sikerült „eltűnnie” a pártvezetés szeme elől Budapesten. Kollégiumot ugyan nem kapott, így édesanyánk teljes fizetése elment az albérletére, de a műszaki egyetemre tudott járni. Végül neki lett összesen hat diplomája, a húgomnak öt, nekem pedig három.

Visszatérve a munkára, később a városüzemeltetéshez kerültem, műszaki vezetőként. Építkezéseket dirigáltam, főmérnöke voltam a későbbi KOMÉP-nak, időközben pedig kitanultam azokat a szakmákat, amik a munkámhoz még kellettek. Építettünk utakat, gázvezetéket, járdákat, kiépítettük a közműhálózatot, illetve tataroztuk a várost.