A newjsag.hu beszámolója szerint az átadót a városháza tanácstermében tartották pénteken délután.

Orvos Alexandra, Babák Mihály és Szudár László. Fotó: newjsag.hu/Tatai László

Szudár László elmondta, hogy 26 éve tudhatja barátjának Babák Mihály polgármestert, nem volt ismeretlen terület a munkássága, de a filmkészítéshez dr. Melis János c. főjegyzőtől is kaptak anyagot. Az előkészítő munkák februárban elkezdődtek, a forgatás négy kora nyári napot vett igénybe, az utómunkákra is kellett jónéhány nap, hogy június 21-én átadhassák a kész filmet, ami 12 kb. 3 perces fejezetből áll, szó van benne Szarvas város infrastrukturális, kulturális életéről, egészségügyéről, szociális hálójáról, környezetvédelméről.

Babák Mihály elmondta, hogy 34 éve szereplője a közéletnek, ebből 26 év a polgármesterség, aminek most vége lesz. Mint megírtuk, Babák Mihály már ezen a válaszáson nem indult, Hodálik Pál látja el a városvezetői feladatokat októbertől.