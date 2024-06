Átadták szerda délelőtt Orosháza-Gyopárosfürdőn a turisztikai célú fejlesztés című projekt részeként megvalósult Bárka Land játszóházat. Ahogy arról már korábban írtunk, a fürdő körül, több helyszínen zajlottak építkezések, a projekt része volt a kerékpáros fogadóállomás, a futókör, több játszótér, szökőkút stb. E pályázat célja az élménysűrítés, időjárásfüggetlen projektelemek kiépítése, és a pihenni, kikapcsolódni vágyók igényeinek minél szélesebb körű kiszolgálása volt. Elsődleges szempont volt a családi, több korosztályt is kiszolgáló élmény és komfortot szolgáló attrakciók létesítése.

Bárka Land. Az avatáson (balról) Bojtor István, Dávid Zoltán, Erdős Norbert. A szerző felvétele

Orosháza önkormányzata az Európai Unió TOP-pályázat Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívása keretében 650 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert 2018-ban. Ehhez kapcsolódóan további többlettámogatásban részesült 2022 szeptemberében, melyből 172,68 millió forint TOP-keret terhére és 5 millió forint gazdaság-újraindítási alap uniós fejlesztési fejezet terhére számolható el.

A Gyopárosi út melletti körépület új funkciót kapott: játszóházzá alakították. A szerző felvétele

A fejlesztés eredményeként az Alföld Gyöngye Hotel bejárata mellett található, korábban használaton kívüli körépület átalakításával és bővítésével játszóház, kávézó, ajándékárusító hely, több korosztály által használható mászófal és egyéb családi attrakció – többek között szülinapi összejövetelek, zsúrok megtartására alkalmas elkülönített helyiség – is elkészült a mintegy 600 négyzetméteren.

A Bárka Land avatóján a projektért felelős alpolgármester, Bojtor István kiemelte, komoly kihívást jelentett a beruházás sokszínűsége, a több helyszín miatt is.

– Jó projekt lett. A fürdőfejlesztés része ez is, hiszen nem csak a kerítésen belüli, hanem a környezetében a szabadidős kikapcsolódást is kínáljuk a vendégeknek és az orosháziaknak. Amiket már használnak az emberek, azoknak jó a fogadtatásuk, szeretik a családok, elnyerte a tetszését a fürdővendégeknek is. Ennek a játszóháznak az volt az alapkoncepciója, hogy a gyerekeknek, a fiatal felnőtteknek nyújtson tartalmas szórakozást, sportolást – nyilatkozta az alpolgármester. Dávid Zoltán polgármester megköszönte a csapatmunkát, mindazok tevékenységét, akik hozzájárultak a komplex projekt sikeréhez. Erdős Norbert kiemelte, ez egy 800 milliós turisztikai fejlesztés, büszkék lehetnek erre az orosháziak.