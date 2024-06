Növelik a sportlétesítmények vonzerejét

Kozma János, a sportlétesítményeket és az Árpád fürdőt is üzemeltető Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója elmondta: éveken át saját forrásból fejlesztettek, végezték a karbantartási munkálatokat, igazodva az adott év költségvetésében foglalt lehetőségekhez. Most az önkormányzat által átadott pénzből, egy hathatós együttműködésnek köszönhetően tudták megvalósítani a beruházásokat, amelyekkel egy hiányt pótolhatnak, valamint amelyekkel növelhetik a sportlétesítmények vonzerejét is.

A szárazföldi edzések lehetőségeit bővítették az Árpád fürdőben

A Békéscsabai Előre Úszó Klub képviseletében Szarvas János vezetőedző ismertette, hogy a szárazföldi edzések lehetőségeit bővítették a szabadtéri kondiparkkal, amelyet egyeztetéseket követően márciustól novemberig használhatnak majd. Az Árpád fürdőben mintegy százan úsznak a klub kötelékében, ők biztosan igénybe veszik a létesítményt.

A Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub elnöke, Borsos Pál ugyancsak azt emelte ki, hogy egy hiányosságot pótol, a mindennapi edzésmunkát segíti a szabadtéri kondipark, jó edzéstervet lehet összeállítani a létesítmény révén térben és időben. A kicsiktől a nagyokig tudnak majd itt szárazföldi edzésmunkát végezni.