Áron visszaemlékezett a három évvel ezelőtti nyári napra, amikor megnyerte csapatával a focibajnokságot, és másnap ünnepelni ment a barátaival a Körös-partra. Ott történt a tragédia: fejest ugrott a sekély vízbe, melynek következtében eltört a nyakcsigolyája, lebénult. Újraélesztették, s az orvosok nem sok jót jósoltak neki, de a hosszú kezelést és rehabilitációt követően mára jó fizikai állapotban van. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a felépülése sikeres legyen és másoknak is példát mutat. A TikTokon ma már több mint 70 ezren követik a csatornáját.

Áron nagyon szeret utazni, a vezetés megadja számára ehhez a szabadságot. Forrás: Thuróczy Áron

Áron elmondta a Beol.hu-nak, hogy jelenleg tornázik, úszik, illetve ping-pongozik hétköznap. Szeret utazni is, a legfontosabb, hogy saját maga vezet, ami hihetetlenül nagy szabadságot ad neki.

Áron élete a barátnőjének és a családjának köszönhetően kerek

– A hétvégét mindig a barátnőmmel töltöm, neki hála, kerek az életem, és sokat köszönhetek a családomnak is. Terveim szerint folytatom a sportolást, a rehabilitációt, és megpróbálok másokon is segíteni, mert ez ad nekem erőt. A baleset után leérettségiztem, most jelentkeztem egyetemre is, szociális munkás szakon szeretnék továbbtanulni. A vágyam, hogy pénzt is keressek, de még nem találtam meg azt a munkát, ami jó lenne számomra – sorolta a kitartó fiú.