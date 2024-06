– A kiállítás összes képét nagyon szeretem – köszöntötte a megjelenteket G. Pataki Mária, a Sorsfonó Alkotókör művészeti vezetője. Hozzátette, immár a harmadik tárlat ez közösség életében. Az elsőt, kicsit több, mint egy éve Van Gogh-másolatokkal töltötték meg, majd a meseillusztrációkon keresztül eljutottak az arcábrázolásig.

Az alkotók a nyári szünet után folytatják tovább az útkeresést. A szerző felvétele

Varga Tamás alpolgármester beszédében kiemelte, a hármas számhoz rengeteg jelentés, szimbólum társul, ahogy Szent Iván napjához is.

– Egészségvarázsló nap, sőt azt mondják, még a gyógyfüvek is megszólalnak, elárulják titkaikat. Ha egy cetlire olyan dolgokat írunk, amiktől meg akarunk szabadulni, a tűzbe dobva a múltba tűnnek, de fordítva is működik, ha pozitív kívánságokat, életcélokat tartunk a lángok fölé, azok is valóssággá válnak. Valamilyen formában mindig kiadjuk a pozitív-negatív érzéseinket, gondolatainkat, tudatosítás vagy elengedés céljából. Az alkotás folyamata is segíti ezt, gyerekkorunktól kezdve festünk, rajzolunk, a műveink pedig sokat elárulnak rólunk. Egy-egy alkalom a Sorsfonó Alkotókörben az egyensúly megteremtését szolgálja, lehetőséget ad az önkifejezésre, önmagunk megismerésére, a közösségi alkotásban való erőteremtésre – részletezte Varga Tamás. Az alpolgármester felsorolta a tárlat alkotóinak – Ujvári Katalin, Rajeczki Anikó, Nagy Judit, Beke Kata, Fachs Judit, Takács Ibolya, Galambosné Varju Blanka, Dobosné Lenke, Laurinyecz Ria, G. Pataki Mária, Katona László, valamint Drimba Péter – érdemeit.

Hajtmann Ildikó és Szák-Kocsis Péter énekes-zenés műsora után Ujvári Katalin köszöntötte a jelenlévőket Aranyosi Ervin egyik versével.