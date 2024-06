Mint azt kérdésünkre az amurrekorddal kapcsolatban elárulta, a horgászat mindig is közel állt hozzá.

– Az én és a férjem családja is szereti a horgászatot, én viszont a férjem bátorítására, csak idén februárban tettem le a horgászvizsgát – fogalmazott. – Szombat este 7 órakor indultunk ki az Élővíz-csatornára, ahol este fél 9 körül meg is érkezett az első kapás. A megakasztás után, éreztem, hogy "jó" hallal van dolgom. Ezt be is bizonyította, ugyanis olyan 20-25 perces fárasztást követően sikerült megmeríteni. A merítésnél szembesültem vele, mekkora halat sikerült fognom. Gyors mérlegelés és fotózás után, máris visszaengedtem az éltető elemébe. Heni számára hihetetlen élmény volt mindez, új egyéni rekordját állította be a nem mindennapi fogással. Az amur súlya 18,60 kiló volt.