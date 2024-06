Szombati Andrea elmondta, igaz ez a gyermekek közlekedésére, a strandolásra, az értékek védelmére, a bulizásra egyaránt.

Dr. Szombati Andrea: azért, hogy a nyári szünet gondtalanul, biztonságosan teljen, kérjük, hogy mindenki fogadja meg a tanácsainkat Fotó: Beol.hu

– Azért, hogy a nyári szünet gondtalanul, biztonságosan teljen, kérjük, hogy mindenki fogadja meg a tanácsainkat – hangsúlyozta a szóvivő. – A szülők a vakáció alatt is tudjanak arról, kivel tölti gyermekük az idejét, hová megy, kikkel találkozik. Tanácsos feljegyezni a gyermek barátainak az elérhetőségeit is. Az önállóan közlekedő gyermekek legyenek tisztában azzal, hogy a segélyhívószám a 112, és legyen náluk, vagy tanulják meg a szüleik telefonszámát. Nagyon fontos a példamutatás, a szülők és nagyszülők is mindig kapcsolják be az övet és gyalogosként is tartsák be a szabályokat.

A gyermekek sehol ne hagyják még rövid időre se őrizetlenül személyes dolgaikat. Fesztiválokon, strandon is ügyeljenek táskájukra, pénztárcájukra, mobiltelefonjukra. Ha van, használják az értékmegőrzőt, ha nincs, a társaság egyik tagja mindig maradjon a táskák mellett.