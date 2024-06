Ismét elhoztuk a leglényegesebb híreket

Garázdaság miatt börtönbüntetés is lehet Magyar Péter mulatozásából. Döntő bizonyítékok lehetnek a Dunából kihalászott telefonon.

Megtartotta első nyári ülését hétfőn délután a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés Vármegyei Aratási Koordinációs Bizottsága Békéscsabán, az agrárkamara székházában. Elhangzott,a legnagyobb területen termesztett gabonák közül az őszi árpa betakarítottsága 95 százalékos Békésben, a termésátlag 5,8 tonna/hektár. Az aratás az őszi búzánál a terület 30 százalékán van már meg, a termésátlag 6 tonna/hektár körül alakul.

Átvették megbízóleveleiket Békéscsaba – a közelmúltban tartott voksoláson a következő öt évre – megválasztott önkormányzati képviselői kedden a városháza dísztermében. Az új önkormányzati képviselők októberben állnak munkába.

Idén is táborral segíti a pályaválasztás előtt álló felső tagozatosok döntését a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A JóPálya – és a Tiéd?! című tábort június 24-től 28-ig és július 8-tól 12-ig, napközis rendszerben tartják a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával. A második turnusra még van néhány szabad hely.

Budapesten a BOK Csarnokban rendezték meg június derekán a 29. Hungarian Kickboxing World Cup nevű kick-boksz versenyt, amelyet Európa két legnagyobb világkupája között tartanak számon. A fővárosi eseményre minden előzetes várakozást felülmúlva, rekord létszámú nevezés érkezett.

Hajtmann Ildikó és Szák-Kocsis Péter énekes-zenés műsorával nyitották meg hétfőn a Sorsfonó Alkotókör Arcok című kiállítását a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Péntektől vasárnapig immáron 24. alkalommal rendezik meg a Dél-Alföld népművészeti ünnepét, a Körös-völgyi Sokadalmat Gyulán, a vár előtt kialakított sokadalmi téren – jelentették be a szervezők a helyszínen megtartott kedd délelőtti sajtótájékoztatón. A Körös-völgyi Sokadalom ezúttal is rengeteg érdekességgel, a népi kézművesség különlegességeivel, néptánccal, népzenével, népdalokkal, bemutatókkal várja a látogatókat. A rendezvény a Gyulai Várszínház 61. nyári évadának nyitóakkordja is egyben.