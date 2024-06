Rengetegen kíváncsiak voltak pénteken este a kamionos felvonulásra Békéscsabán.

Az Ünnepi Könyvhét keretében mutatták be dr. Ablonczy Balázs történész Az utolsó nyár című történelmi regényét pénteken Békéscsabán, a Békés Megyei Könyvtárban. A szerzővel Ugrai Gábor történelemtanár, a városvédő és városszépítő egyesület elnöke beszélgetett a második világháború végi, 1944-es történésekről: bombázásokról, Arad visszafoglalásáról, de trappista sajtról, napraforgóolajról és tevékről is szó esett.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében országszerte deríti fel az internetes csalásokat. Most a gyulai rendőrök fogtak el Szolnokon egy nőt, aki hirdetésekkel körülbelül kétszáz embert csaphatott be. A testvére bankszámláját használta, a férfit is előállították, ellene is büntetőeljárás indult. Az online csalás során még szexuális szolgáltatást is hirdetett.

Kis bábosoktól volt hangos pénteken Békéscsabán a Napsugár. A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Vármegyei Igazgatósága és a Napsugár Bábszínház közös rendezvényén amatőr bábcsoportok mutatkoztak be.

Főzőversenyt is rendeztek többek között szombaton Újkígyóson, az Újkígyósi Galiba Napok keretében, amelyet immár tizennegyedik alkalommal hívtak életre a művelődési ház környékén, a Wenckheim parkban. Készültek ételek libából, marhából, sertésből és birkából is.

Katonai szerkezetek, rádiók és órák, régi számítógépek és modern robotok, hangfalak és erősítők – ismét színes és széles volt a paletta azon a hobbielektronika-találkozón, amelyet szombaton rendeztek Békéscsabán, a Vasutas művelődési házban. Mohácsi Tamás főszervező hangsúlyozta, hogy a múlt, a jelen és a jövő is helyet kapott az eseményen.

Nem sikerült a pontszerzés. Magyarország a labdarúgó Európa-bajnokság A-csoportjának második meccsén kétgólos hátrányba került Svájc ellen, s ugyan a 60. perc után úgy tűnt, az egyenlítés is sikerülhet, végül a rivális be tudta vinni a kegyelemdöfést.

Megérkezett az Eb-re a horvátok legismertebb és legszexibb szurkolója.