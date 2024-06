Ismét elhoztuk a leglényegesebb híreket

Több kitüntetés is gazdára talált a Semmelweis-napi ünnepségen, amelyet pénteken a városházán rendezett Békéscsaba önkormányzata és a Békés Vármegyei Központi Kórház.

Videót tett közzé az eleki fiatalember, Thuróczy Áron, aki 2021 nyarán lebénult, amikor beugrott a Körösbe és a feje nekicsapódott egy víz alatti tárgynak. Áron bebizonyította, hogy nagy küzdő: rengeteget gyógyult az eltelt évek alatt, ma már saját maga vezet és sportol is.

Július 12-től július 14-ig, péntektől vasárnapig második alkalommal rendezik meg Békés-Dánfokon a Wondairland Tuning Show x Festivalt – jelentette be a szervezőkkel közösen megtartott péntek délelőtti sajtótájékoztatón Kálmán Tibor, Békés polgármestere. A Wondairland Tuning Show x Festival ezúttal is bővelkedik majd az érdekességekben, illetve számos népszerű előadó is színpadra lép.

Tűz és víz címmel nyílt meg a Békéscsabai Márvány Fotóműhely, a Gyulai Székely Aladár Fotóklub, a Foto Club Arad és a Nagyváradi Slash Light Kulturális-Művészeti Egyesület szabadtéri fotókiállítása csütörtök délután Békéscsabán, a Szent István téren. A Tűz és víz című kiállítás július 15-ig tekinthető meg.

Díjat nyert Baji Miklós Zoltán Egerben, az V. Országos Akvarell Triennálén az V. SZFÉRA; Ötödik Szféra és az Ígérete ellenére a másikat is magával vitte című alkotásaival. BMZ számára a szakmai elismerések mindig új erőt és hitet adnak.

Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) pénteken a városházán tartott sajtótájékoztatón értékelte a csütörtöki városi közgyűlést.

Június 9-én európai parlamenti, önkormányzati és nemzetiségi választásokat tartottak Magyarországon. Békéscsabán, Békés vármegyében is sokan nyilvánítottak véleményt. Az eredményeket Szegedi Balázs, a Fidesz békéscsabai elnöke értékelte.

Semmelweis-napi ünnepséget rendeztek a Békés Vármegyei Központi Kórház gyulai Pándy Kálmán Tagkórházában pénteken délután az intézmény Árvay termében. A Semmelweis-napi ünnepségen ezúttal is számos elismerést nyújtottak át a kórházban kimagasló munkát végző szakembereknek.