64 éve érettségiztek, jól megünnepelték Orosházán

Olyan örömmel ölelték meg egymást az érkezők, olyan fiatalos lendülettel, hogy a kívülálló nem is sejtette, itt mennyi is az annyi. Az eseményről tudósító is azért kapott meghívást szombaton az orosházi művelődési központba, mert ott olyan érettségizők találkoztak, akik életük egykori, sorsdöntő megmérettetésére emlékeztek nosztalgiával. Ami 64 éve történt.

Csete Ilona Csete Ilona

Koszorús Oszkár köszöntötte az ajtóban az érkezőket azon az orosházi érettségi találkozón, amire az 1956 és 1960 között a Táncsics gimnáziumban tanult 4. B. osztályos diákoknak szólt a meghívó. 1956-ban 41 fiatal ült be a középiskola padsoraiba, 1960-ban leérettségizett 34 diák. 2024-ben tíz halottukra emlékeztek fájó szívvel. A Táncsicsban érettségiztek 1960-ban. Ez volt a 64. találkozójuk. A szerző felvétele A hívó szó megmozgatta a legtávolabb élő táncsicsost is 2024-ben, Új-Zélandról repült haza. A humán tagozatosok akkoriban latint tanultak. Osztályfőnökükre nagy tisztelettel emlékeztek, idén ő már nem csatlakozott egykori osztályához, de Orosházáról is nagy szeretettel köszöntötték dr. Wiegandt Richardot. A híres matematikus olyan hatással volt akkori diákjaira, hogy a humán érdeklődés ellenére ebből az osztályból akadtak nyolcan, akik osztályfőnökükhöz hasonló pályaorientációval indultak el a nagybetűs életben. A szombati osztálytalálkozón megtudtuk, az 50 éves után megfogadták, hogy évente szerveznek találkozót. Az ideire is majd húsz egykori táncsicsos érkezett. Egy szórakoztató beszélgetés, a viszontlátás öröme, a közös élmények felidézése adott az elkövetkező 12 várakozással teli hónapra erőt mindannyiuknak.

