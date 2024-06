Sódar Józsi bácsi születésnapján az emberek kifejezték felé jó kívánságaikat, amiért ő nagyon hálás. A 104 éves idős férfi utólag is hitetlenkedve fogadta, amikor arról meséltünk neki, hogy milyen sokan szeretik és további jó egészséget kívánnak neki.

A 104 éves Sódar József a vasárnapi mise után elment szavazni. A szerző felvétele

A választásokon mindig részt vesz. Ahogy az már szokás nála: ő a mise után érkezik a szavazókörbe. Így is lett. Elektromos háromkerekűjét a bolt mellett leparkolta, onnan sétáltunk az 1. számú választókörbe. Józsi bácsi közben elmesélte, él és mindig élt állampolgári jogával, járt választásokra az eltelt sok-sok évtized alatt.

Józsi bácsi a sok-sok évtized alatt minden választáson jelen volt. A szerző felvétele

Van még tennivaló – vallja a 104 éves Józsi bácsi

– Most is szavazok, miért ne tenném. A falunkban egy polgármesterjelölt van, Gabi (Varga Gábor). Amit csinál, jól csinálja. Ügyes. Látom, akarja is a legjobbat. Van s lesz itt tennivaló, amit meg kell oldania a folytatásban – fogalmazott a 104 éves választó. Elárulta, figyeli a híreket. Ami elszomorítja, hogy a városok elszívják a kistelepülések fiatalságát, akik ott keresik a boldogulást. Ő ragaszkodik a falujához.

Amikor kimozdulok otthonról, az emberek mosolyogva üdvözölnek, köszöntenek, ez nagyon jól esik. Azért is megyek szavazni, mert ott is emberek között lehetek. A találkozásokkor megbeszéljük a helyi és a világ dolgait.

A voksolás után tettünk egy újabb sétát, és a mielőbbi viszontlátás reményével váltunk el Józsi bácsitól.